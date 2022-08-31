Кемеровские урологи спасли жизнь 75-лeтнему пациенту

Фото: Минздрав Кузбасса

Врачи Кузбасской больницы скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского провели сложную операцию по удалению почки с мочеточником. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

75-лeтний мужчина с сильными болями в пояснице и крови в моче был экстренно госпитализирован в стационар. При обследовании врачи нашли у него опухоль, поражающую всю лоханку правой почки. Чтобы спасти жизнь пациенту, урологи выполнили лапараскопическую нeфpypeтepэктoмию - они удалили почку с мочеточником и частью стенки мочевого пузыря через небольшие проколы в животе.

По словам заведующего урологическим отделением № 2 Дмитрия Троегубова, раньше такие операции выполнялись открытым способом - через большие разрезы. Период восстановления пациентов составлял 10-15 дней. Лапараскопическая операция - непростая, но для пациента менее травматичная. Не смотря на возраст и серьезные проблемы с сердцем, мужчина перенес операцию хорошо. Его выписали уже на пятые сутки.