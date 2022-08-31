Кузбасс показали из кабины пилота «Стрижей»

Фото: кадр из видео "Стрижей"

Группа высшего пилотажа «Стрижи» опубликовала видео, снятое из кабины истребителя на праздновании Дня шахтера в Кузбассе. Ролик появился в соцсетях авиационной группы.

В трехминутный ролик включены захватывающие кадры, которые позволяют почувствовать себя летчиками и увидеть с высоты города Кузбасса.

Представители «Стрижей» отметили, что выступления оставили теплые впечатления не только у местных жителей, но и у самих пилотов.

- Очень приятно видеть искреннюю радость в глазах людей и ощущать мощную положительную энергетику. Это дает огромный заряд на дальнейшую деятельность и вдохновляет на новые свершения! – сказано в подписи к видео.

«Стрижи» также поблагодарили кузбассовцев за радушие и теплоту сердец.