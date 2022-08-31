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Общество31 августа 2022 10:18

Кузбасские предприятия занимаются выпуском импортозамещающей продукции

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: АПК.

Фото: АПК.

В северной агломерации Кузбасса сосредоточены предприятия химической, металлургической сферы, машиностроения, сельскохозяйственное производство, входящие в число крупнейших в стране. Они не только выпускают востребованную продукцию в регионах, но и создают рабочие места. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Губернатор Сергей Цивилев отметил, что особое внимание в нынешней экономической ситуации уделяется предприятиям, которые выпускают импортозамещающую продукцию.

- В Кузбассе создаются возможности для того, чтобы каждый предприниматель мог комфортно развивать свой бизнес. В регионе выработан и реализуется широкий спектр мер поддержки, - сказал глава региона.