Кузбасские предприятия занимаются выпуском импортозамещающей продукции

Фото: АПК.

В северной агломерации Кузбасса сосредоточены предприятия химической, металлургической сферы, машиностроения, сельскохозяйственное производство, входящие в число крупнейших в стране. Они не только выпускают востребованную продукцию в регионах, но и создают рабочие места. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Губернатор Сергей Цивилев отметил, что особое внимание в нынешней экономической ситуации уделяется предприятиям, которые выпускают импортозамещающую продукцию.

- В Кузбассе создаются возможности для того, чтобы каждый предприниматель мог комфортно развивать свой бизнес. В регионе выработан и реализуется широкий спектр мер поддержки, - сказал глава региона.