В Новокузнецке три человека пострадали в тройном ДТП с КамАЗом

Фото: ВКонтакте/dorogi_nk.

В Новокузнецке 31 августа в 18.29 произошло тройное ДТП напротив дома № 13А по улице Гончарова. Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия в соцсети. Подробности аварии сообщили в ГИБДД Кузбасса.

В ведомстве отметили, что автомобилист 1972 года рождения управлял автомобилем Toyota. Он на нерегулируемом перекрестке при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество движущемуся по главной дороге автомобилю Honda, которым управлял водитель 1999 года рождения. Из-за чего автомобиль Toyota отбросило в стоящий на второстепенной дороге автомобиль КамАЗ под управлением водителя 1980 года рождения.

В ДТП пострадали три человека: водитель и пассажиры машины Toyota, включая одного несовершеннолетнего, получили телесные повреждения. Им назначили амбулаторное лечение.