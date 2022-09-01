Фото: АПК.

В Кузбассе 1 сентября открылись три новые школы - две в Центральном районе Кемерова и одна - в Анжеро-Судженске. В них смогут получать знания более трех тысяч ребят. Администрация правительства региона сообщает, что учебные заведения построены в рамках нацпроекта «Образование». Сейчас в регионе строятся еще четыре школы - в Юрге, Новокузнецке, Кемерове и поселке Пригородный Кемеровского округа. Еще три школы начнут возводить до конца года - в Белове, Калтане и поселке Теба Междуреченского округа.

- В Кузбассе последовательно создаются равные возможности для получения образования во всех городах и поселках - наши дети должны учиться в комфортных условиях, пользоваться передовыми технологиями, осваивать предметы на современном уровне, - сообщает глава региона.

Так, в Кемерове Школа № 5 на проспекте Притомском в микрорайоне 7б рассчитана на 1225 человек. Учебный комплекс состоит из трех блоков с разной этажностью. Акцент в обучении будет сделан на медицину. Занятия будут проводить сотрудники вузов, работники Кузбасской областной клинической больницы и медицинского колледжа. В спортивный блок входит тренажерный и игровой залы, раздевалки, душевые.

Также в Кемерове открылся второй корпус школы № 45 в микрорайоне 15А, рассчитанный на 1050 мест. В школе будут организованы инженерные классы с углубленным изучением физики, химии, информатики, черчения и технологии.

Самая большая школа Кузбасса открылась в микрорайоне «Восточный» Анжеро-Судженска. Ее площадь - 17,5 тысяч кв. м. Для ребят оборудовали профильные медико-биологические классы и инженерно-технические, кабинеты робототехники и музыки, мастерские. Кроме того, первый в городе кадетский класс открылся в школе.