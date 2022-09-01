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Происшествия1 сентября 2022 7:43

В Кузбассе полицейские задержали мужчину с двумя мешками наркотиков

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Кузбасские полицейские задержали мужчину, который перевозил в автомобиле более 12 кг опийного мака. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Сотрудники ГИБДД остановили машину «Лада Калина» в деревне Акимо-Анненка Тяжинского округа. В багажнике машины было два мешка наркотиков. При этом сам водитель находился в состоянии наркотического опьянения (от прохождения освидетельствования он отказался). Автомобилист заявил, что ничего не знает о незаконном грузе, а мешки принадлежат его пассажирам.

По результатам экспертизы было возбуждено уголовное дело. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают до 10 лет колонии.