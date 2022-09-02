Житель Кузбасса потерял почти два миллиона рублей, поверив мошенникам

Фото: архив КП Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Житель Прокопьевска в попытках найти дополнительный заработок вышел на мошенников и лишился почти двух миллионов рублей. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

37-летний местный житель заинтересовался сайтом, на котором предлагалось вложить в акции крупных компаний и получить хорошую прибыль. Он оставил заявку и вскоре с ним связался «специалист по инвестициям», который рассказал общие правила получений дивидендов от торгов и порекомендовал скачать специальное приложение, чтобы отслеживать поступления средств. Прокопчанин выполнил все инструкции, внес первую небольшую сумму на свой брокерский счет. Вскоре он увидел, как на него был зачислен доход. После этого «специалист по инвестициям» убедил его внести на счет 365 000 рублей, а затем с каждым его звонком суммы увеличивались все больше. В результате житель Прокопьевска лишился почти двух миллионов рублей, которые оформил в кредит.

Сейчас полицейские разыскивают афериста. Известно, что номера телефонов, с которых он звонил, зарегистрированы в Московской области. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.