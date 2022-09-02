В Кузбассе до конца года будут открыты еще 44 ФАПа

Фото: Минздрав Кузбасса.

В поселке Ленинградский Кемеровского округа начал работать новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. До конца года в регионе появится еще 44 новых ФАПа, сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в своем телеграм-канале.

Фельдшерско-акушерский пункт в Кемеровском округе был возведен в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Там получать медицинскую помощь будут 390 жителей поселка.

Всего за последние четыре года в селах и деревнях Кузбасса было построено 74 современных ФАПа. Таким образом медицинская помощь стала доступнее для нескольких тысяч жителей.

- Мы создаем такие условия, чтобы каждый житель Кузбасса мог получить своевременную и качественную медицинскую помощь рядом с домом, - отметил губернатор Сергей Цивилев, - До конца года в регионе откроют еще 44 ФАПа.