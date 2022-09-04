В Кузбассе женщина с ребенком ушли в лес и не вернулись

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

В Кузбассе пропали 63-летняя женщина и ее 10-летний внук. Они ушли в лес в районе поселка Новостройка Прокопьевского района и не вернулись, сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Разыскиваются Надежда Васильевна Ражнева (Рыжкова) и 10-летний Ражнев Дмитрий. Они пропали 3 сентября.

Рост пенсионерки 160 см, она худощавого телосложения, у нее седые волосы, зеленые глаза. Женщина была одета в розовую куртку, черную кофту, черные джинсы и черные галоши. С собой у нее было красное ведро.

Ее внук среднего роста (120 см), худощавого телосложения, у него темно-русые волосы, голубые глаза. Мальчик был в синей кофте, серо-синих спортивных штанах и сине-зеленых кроссовках.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении женщины и мальчика или готов оказать помощь в их поисках, просят сообщить по телефону 8-800-700-54-52.