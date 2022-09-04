В Кузбассе будут судить подростка, который угонял автомобили, а затем бросал их

Фото: архив "КП" Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе перед судом предстанет 17-летний парень, который совершил сразу несколько преступлений. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

В мае подросток задумал что-нибудь украсть. Он зашел в первый попавшийся дом - входная дверь оказалась не заперта - и забрал ноутбук, мобильный телефон и другую технику. При этом с места преступления подросток скрылся, угнав автомобиль с приусадебного участка. Когда парень накатался, он бросил машину, оставив в салоне все украденные вещи. Через несколько дней подросток угнал еще одну машину, покатавшись на которой, также оставил ее на улице.

Вскоре юношу задержали. Парень не стал отпираться и во всем сознался. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям «Кража» и «Угон».

Сейчас уголовное дело передано в суд.