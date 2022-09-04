Житель Кузбасса собрался с девушкой в театр, но стал жертвой преступления

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

19-летний парень из Новокузнецка хотел купить билеты в театр, но стал жертвой мошенницы и лишился 10 тысяч рублей. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Молодой мужчина познакомился в соцсети с девушкой, которая спустя время предложила сходить вместе в театр. Она выбрала спектакль и оплатила билеты, после чего скинула парню электронный билет и попросила перевести ей за него пять тысяч рублей. Новокузнечанин поверил интернет-знакомой и выполнил все инструкции. Однако в день спектакля девушка сообщила, что не сможет пойти и посоветовала оформить возврат билета. У парня не получилось это сделать по ссылке, которую она прислала, и тогда девушка вызвалась сделать это сама, но позже сообщила, что из-за технического сбоя с ее карты были списаны пять тысяч рублей. Молодой человек возместил ей ущерб. После этого новокузнечанин отправился в театр, чтобы разобраться в ситуации. Тогда он и узнал, что спектакля, на который они собирались, в афише даже было. Горожанин понял, что стал жертвой обмана, и обратился в правоохранительные органы.

Сейчас полицейские разыскивают мошенницу. Возбуждено уголовное дело.