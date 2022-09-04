В мэрии Кемерова отреагировали на перелом ноги у девочки в скейт-парке

В администрации Кемерова отреагировали на инцидент с травмированием ребенка на площадке для экстремальных видов спорта в Кировском районе. Официальный комментарий опубликован на сайте мэрии.

ЧП произошло во время празднования Дня шахтера: девочка сломала ногу, провалившись в дыру на одной из конструкций.

Фото: Инцидент Кузбасс

В администрации рассказали, что семье ребенка оказывается необходимая помощь, а саму площадку, закрытую на ремонт, проверит специальная комиссия.

- Подрядной организации, которая на основании муниципального контракта должна была восстановить элементы оборудования площадки, направлена претензия с требованием выполнить обязательства в ближайшее время, - сообщили в мэрии.

Если подрядчик не приведет в порядок площадку, поврежденные элементы будут демонтированы. К самой организации примут меры в соответствии с действующим законодательством.