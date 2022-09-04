В администрации Кемерова рассказали, какие меры защиты от COVID-19 останутся в школах

Фото: архив "КП" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Школы Кузбасса возвращаются к обучению в старом формате, однако некоторые меры защиты от коронавируса все-таки останутся. Об этом сообщается в ролике, опубликованном сегодня в официальном телеграм-канале мэрии Кемерова.

Так, по рекомендациям Роспотребнадзора в этом учебном году у учащихся и сотрудников школы по-прежнему будут измерять температуру на входе, а персонал столовой должен будет использовать перчатки и маски. Также будет действовать запрет на массовые мероприятия в закрытых помещениях с привлечением лиц из других организаций.

Фото: телеграм-канал администрации Кемерово

У учащихся и сотрудников школы по-прежнему будут замерять температуру на входе

При этом в школах отменили специальный график уроков и разрешили детям ходить по кабинетам (раньше за каждым классом был закреплен один кабинет).