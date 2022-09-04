За сутки более 700 человек в Кузбассе заразились коронавирусом

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе за прошедшие сутки коронавирус был выявлен у 734 человек (днем ранее - у 760) Данные на утро 4 сентября сообщили в региональном центре ситуационного мониторинга по развитию эпидситуации с COVID-19.

За сутки скончались два пациента с коронавирусом. Таким образом за весь период пандемии в Кузбассе от данной инфекции умерли 2 586 человек.

За весь период наблюдения в Кузбассе зафиксировано 184 882 случая заболевания коронавирусом: 174 701 пациент выздоровел, 7 595 находятся на лечении.