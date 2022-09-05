В Кемерове началось голосование за улицы, которые будут отремонтированы в 2023 году

Фото: администрация г. Кемерово
В Кемерове стартовало голосование по выбору участков улиц для ремонта в 2023 году. Об этом сообщили в городской администрации.
В 2023 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» планируется привести в порядок 13 улиц. Жители города могут проголосовать уже за сформированный список, а также предложить свой вариант.
Отдать голос можно будет в период с 5 по 19 сентября на нескольких площадках, в том числе на цифровой платформе «Кузбасс Онлайн», в официальной группах администрации города «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Специалисты проанализируют все предложения и отправят окончательный вариант в Москву для рассмотрения на выделение федерального финансирования.
Улицы, за которые предложено голосовать, находятся в разных районах города. Публикуем полный список объектов:
проспект Ленинградский - от проспекта Ленина до проспекта Химиков;
улица Двужильного от улицы Баумана до улицы В. Волошиной;
улица Волгоградская от проспекта Ленина до проспекта Химиков;
улица Стахановская от дома 27 до дома 16;
Автодорога от улицы Стахановской, 16 до улицы Строительной, улица Строительная до улицы М. Горького;
улица Ноградская от улицы Кирова до улицы 50 лет Октября (включая проезд вдоль дома № 5);
улица К. Цеткин от ж/д переезда до улицы Тельбесской;
улица Тельбесская от улицы Коммунистической до улицы К. Цеткин;
улица Патриотов от улицы Базовой до улица Радищева;
улица С. Тюленина;
улица У. Громовой;
улица Грузовая от улицы Красноармейской до Западного проезда;
улица Плодопитомник от улицы Двужильного до дома 117.