В Кемерове началось голосование за улицы, которые будут отремонтированы в 2023 году

Фото: администрация г. Кемерово

В Кемерове стартовало голосование по выбору участков улиц для ремонта в 2023 году. Об этом сообщили в городской администрации.

В 2023 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» планируется привести в порядок 13 улиц. Жители города могут проголосовать уже за сформированный список, а также предложить свой вариант.

Отдать голос можно будет в период с 5 по 19 сентября на нескольких площадках, в том числе на цифровой платформе «Кузбасс Онлайн», в официальной группах администрации города «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Специалисты проанализируют все предложения и отправят окончательный вариант в Москву для рассмотрения на выделение федерального финансирования.

Улицы, за которые предложено голосовать, находятся в разных районах города. Публикуем полный список объектов:

проспект Ленинградский - от проспекта Ленина до проспекта Химиков;

улица Двужильного от улицы Баумана до улицы В. Волошиной;

улица Волгоградская от проспекта Ленина до проспекта Химиков;

улица Стахановская от дома 27 до дома 16;

Автодорога от улицы Стахановской, 16 до улицы Строительной, улица Строительная до улицы М. Горького;

улица Ноградская от улицы Кирова до улицы 50 лет Октября (включая проезд вдоль дома № 5);

улица К. Цеткин от ж/д переезда до улицы Тельбесской;

улица Тельбесская от улицы Коммунистической до улицы К. Цеткин;

улица Патриотов от улицы Базовой до улица Радищева;

улица С. Тюленина;

улица У. Громовой;

улица Грузовая от улицы Красноармейской до Западного проезда;

улица Плодопитомник от улицы Двужильного до дома 117.