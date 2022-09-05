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Происшествия5 сентября 2022 2:50

В Кузбассе женщина отсудила более 500 тысяч рублей за застреленного родственника

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Алексей ФОКИН

В Новокузнецке судебные приставы взыскали 550 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу родственницы погибшего мужчины. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Кемеровской области.

Двое мужчин жили по соседству. В какой-то момент между ними возник конфликт и один сосед расстрелял другого из травматического пистолета. От полученных травм пострадавший скончался.

Суд признал стрелявшего виновным и назначил ему семь лет колонии строгого режима. Кроме того, мужчину обязали возместить компенсацию морального вреда в пользу родственницы погибшего.

Тот факт, что мужчина находится в местах лишения свободы, не является основанием для неуплаты долга. Поэтому судебные приставы вынесли постановления об обращении взыскания на заработную плату и на средства должника в банке, а также постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 38 тысяч рублей. Кроме этого, был вынесен запрет в отношении транспортного средства, принадлежащего новокузнечанину. После этого компенсация морального вреда и исполнительский сбор были выплачены в полном объеме.