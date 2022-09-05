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Происшествия5 сентября 2022 3:48

В Кузбассе спасатели нашли заблудившегося в лесу мужчину

Анастасия СЕРГЕЕВА

В Мысках спасатели нашли заблудившегося в лесу мужчину. Об этом рассказали в агентстве по защите населения и территории Кузбасса.

Инцидент произошел на выходных. Диспетчеру Кемеровской областной поисково-спасательной службы поступило сообщение о том, что мужчина заблудился в лесном массиве.

Фото: Агентство по защите населения и территории Кузбасса.

Фото: Агентство по защите населения и территории Кузбасса.

Спасатели Междуреченского поискового аварийно-спасательного отряда приехали на место ЧП и тщательно осмотрели лес. В результате им удалось найти мужчину. От медицинской помощи он отказался.