В Кузбассе спасатели нашли заблудившегося в лесу мужчину

В Мысках спасатели нашли заблудившегося в лесу мужчину. Об этом рассказали в агентстве по защите населения и территории Кузбасса.

Инцидент произошел на выходных. Диспетчеру Кемеровской областной поисково-спасательной службы поступило сообщение о том, что мужчина заблудился в лесном массиве.

Фото: Агентство по защите населения и территории Кузбасса.

Спасатели Междуреченского поискового аварийно-спасательного отряда приехали на место ЧП и тщательно осмотрели лес. В результате им удалось найти мужчину. От медицинской помощи он отказался.