Фото: АПК.

В Кузбассе более 25 тысяч семей получили материальную помощь при подготовке к школе. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Так, 6 069 кузбасских семей получили помощь в рамках акции «Первое сентября - каждому школьнику». Школьные товары приобрели 5 839 семей в рамках акции «Помоги собраться в школу». За счет спонсорских средств оказана помощь 13 197 семьям. 3 264 ребенка получили помощь в восьми центрах социальной помощи семье и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отметил, что в регионе ежегодно проходят акции, благодаря которым семьи могут получить адресную помощь.