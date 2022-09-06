В Кемерове первый корпус новой инфекционной больницы построят в 2023 году

Фото: Министерство строительства Кузбасса.

В Ленинском районе Кемерова летом началась строительство новой инфекционной больницы. Об этом рассказали в министерстве строительства Кузбасса.

Комплекс «Кузбасская клиническая инфекционная больница» сможет ежегодно сможет принимать 11 тысяч пациентов. Площадь главного корпуса больницы составит 27 160 кв. м. Больница будет рассчитана на 320 коек.

Строительство ведется в два этапа. Сначала будет возведен корпус клинической лаборатории и очистные сооружения канализационных стоков. На сегодняшний день уже выполнен фундамент, начат монтаж металлоконструкций. Окончание строительства первого этапа планируется уже в 2023 году.