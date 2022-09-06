Из Новокузнецка запустят прямой авиарейс до Иркутска. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из Новокузнецка появятся прямые авиарейсы до Иркутска с 20 октября 2022 года. Об этом сообщает компания «АэроКузбасс», обслуживающая новокузнецкий аэропорт «Спиченково».

Так, выполняться рейсы будут два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям на самолетах Bombardier CRJ-200 ER с вместимостью 50 пассажиров. Время в пути составит 2 часа.

По четвергам из Иркутска в Новокузнецк будет вылетать воздушное судно в 12.10 по местному времени. Прибытие - в 13.10. Обратный рейс из южной столицы Кузбасса будет в тот же день в 14.10. Вылет из Иркутска в 18.00 по воскресеньям, а обратный рейс из Новокузнецка в 19.40.

Отмечено, что рейсы субсидируемые (постановление правительства РФ № 1242), льготой могут воспользоваться все категории граждан. Стоимость билетов - 4 950 руб.