Житель Кузбасса получил струю перца из-за замечания лихачу на дороге

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Анжеро-Судженске дорожный конфликт закончился возбуждением уголовного дела. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

72-летний мужчина сделал замечание 43-летнему автомобилисту из-за некорректного поведения при движении. В ответ на претензии мужчина достал из салона газовый баллончик и распылил его в лицо пенсионеру. Пожилой человек обратился в больницу - там ему был диагностирован химический ожог обоих глаз. В результате на хулигана завели уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 115 УК РФ).

Сейчас материалы уголовного дела переданы в суд. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.