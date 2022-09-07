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Происшествия7 сентября 2022 0:11

В Кузбассе двое мужчин погибли в колодце

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Юрге перед судом престанет мужчина, который обвиняется в смерти двух человек. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

38-летний мужчина трудился директором одной из коммерческих фирм. В мае он попросил двух знакомых выполнить работы по прочистке канализационного колодца. При этом он не заключил никаких договоров, не провел инструктаж по технике безопасности, не проверил специальным прибором загазованность колодца и не выдал работникам противогазы. В результате при спуске в коллектор 36- и 61-летние мужчины перестали подавать признаки жизни. Директор вызвал сотрудников МЧС и скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть мужчин. Экспертиза показала, что они скончались от отравления оксидом углерода.

Директору фирмы было предъявлено обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Со следствием обвиняемый сотрудничал, свою вину признал. Сейчас дело передано в суд.