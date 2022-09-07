В Кузбассе от укусов клещей пострадали более 26 тысяч человек

Фото: архив "КП" Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кузбассе с наступлением холодной погоды снижается активность клещей. За неделю в больницы Кузбасса с жалобами на укусы этих кровопийц обратился 271 человек, в том числе 79 детей.

Всего с начала года от клещей пострадали 26 915 человек, из них 5 458 - дети и подростки.

В этом году в лабораториях было исследовано более 18 тысяч клещей, в 708 из них обнаружен возбудитель клещевого энцефалита, в 6 616 - клещевого боррелиоза, в 1061 - анаплазмоза, в 1176 - возбудитель эрлихиоза.

С подозрением на клещевые инфекции в больницы был госпитализирован 471 человек. Болезни подтвердились лишь у части из них. Так, диагноз «Моноцитарный эрлихиоз человека» был поставлен одному человеку, «Клещевой вирусный энцефалит» - 82 пациентам, «Клещевой боррелиоз» - 160.