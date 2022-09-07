В Кузбассе попал под суд мужчина за истязание 8-летнего пасынка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе перед судом предстанет 31-летний житель Кемеровского района, обвиняемый в истязании ребенка. Об этом сообщает СУ СК РФ по Кузбассу.

В ведомстве отметили, что с мая по июнь 2022 года пьяный кузбассовец избивал 8-летнего пасынка ремнем и руками. Поводом для наказания могло стать любое поведение мальчика, которое не нравилось мужчине. Мать ребенка не знала о способах воспитания сына сожителем, так как была на работе.

К правоохранителям обратился дедушка, которому ребенок рассказал об избиениях. Мужчина сотрудничал со следствием и признал вину. В органы профилактики направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.