Мэрия Кемерова объяснила «неудобные» пешеходные переходы у школ. Фото: Екатерина САРДАКОВА

Кемеровчане пожаловались на перенос пешеходных переходов у школ. Об этом жительница областного центра сообщила под одним из постов главы города в телеграм-канале.

Так, вопросы вызвал пешеходный переход у лицея № 62, расположенный на улице Весенней. По словам автора, его перенос оказался неудобным. С аналогичной ситуацией столкнулись жители Кировского района около школы № 19.

В горадминистрации ответили, что пешеходные переходы должны быть сдвинуты на 20-30 метров от расположенных вблизи проезжей части калиток школ или других детских учреждений в соответствии с требованиями нормативных документов.