Судебные приставы арестовали у жителя Кузбасса автомобиль из-за долга по алиментам

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В Кузбассе судебные приставы арестовали у мужчины автомобиль из-за задолженности по алиментам. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Кемеровской области.

Житель Таштагола должен был выплачивать средства на содержание трехлетнего сына, однако свои обязательства исполнял нерегулярно. В итоге у мужчины накопилась задолженность в почти 150 тысяч рублей.

Судебные приставы вынесли постановление об обращении взыскания на средства должника, находящиеся в банке, а также на его зарплату. Кроме того, мужчине ограничили выезд из страны. Также приставы выяснили, что у жителя Таштагола есть автомобиль стоимостью 600 тысяч рублей. Машину арестовали. Теперь у мужчины есть 10 дней для оплаты долга, иначе автомобиль продадут, а полученные средства направят на погашение задолженности по алиментам.