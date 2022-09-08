Кузбасс стал лидером Сибири по количеству проектов НКО, заявленных на получение грантов. Об этом сообщает администрация правительства региона.

52 некоммерческие организации Кузбасса в 2022 году получили средства из Фонда президентских грантов на реализацию своих проектов.

- Этот сектор экономики региона сейчас активно развивается, что говорит о желании кузбассовцев менять жизнь к лучшему, приносить пользу. Некоммерческие организации занимаются благотворительностью, продвижением творческих проектов, социальной помощью, внедряют здоровьесберегающие технологии в детских садах, защищают права соотечественников. В свою очередь, мы оказываем им поддержку и создаем возможности, чтобы они могли в комфортных условиях работать на благо нашего региона, - отметил губернатор Сергей Цивилев.

На конкурс Президентского фонда культурных инициатив (ФКИ) от Кузбасса было подано 39 заявок. Семь из них получили поддержку на общую сумму более 13 миллионов рублей.

На конкурс Фонда президентских грантов (ФПГ) от Кузбасса поступило 288 заявок. 45 из них получат на продвижение своих проектов более 49 миллионов рублей.