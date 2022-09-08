В Кузбассе зафиксирован температурный рекорд

Фото: архив "КП" Фото: Иван МАКЕЕВ

Первые дни сентября в этом году выдались теплыми, а 7 сентября по югу области были побиты температурные максимумы. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Вчера столбики термометров превышали отметку в 30 градусов. Например, в Новокузнецке днем воздух прогрелся до +34,7 градуса, в Киселевске до +33, в Белове до +34, в Кемерове - до +26,6.

Прошлый сентябрьский рекорд был зафиксирован в 2012 году - 3 сентября в Новокузнецке и Киселевске было зафиксировано +32 градуса.

Синоптики отметили, что осень не всегда наступает с первого календарного дня и часто бывает затяжной, с продолжительно теплой погодой.