В Кузбассе женщине удалили огромную опухоль

Фото: Минздрав Кузбасса.

В Кузбассе врачи-онкологи спасли жизнь женщине, которая больше 10 лет не посещала гинеколога и запустила болезнь. Об инциденте рассказали в региональном Минздраве.

62-летняя кемеровчанка много лет не обращала внимания на увеличивающийся в объемах живот и забеспокоилась только тогда, когда заметила кровянистые выделения. УЗИ показало, что у нее огромная опухоль левого яичника. Женщину направили в онкодиспансер и экстренно прооперировали.

Новообразование весило более 17 килограммов и было около 40 сантиметров в диаметре. Опухоль распространилась на всю брюшную полость и уходила в подреберное пространство. Врачи Мансура Ходжахова и Павел Архаров провели оперативное вмешательство по экстирпации матки и яичников. Сейчас женщина чувствует себя хорошо.