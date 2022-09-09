Фото: АПК.

В три медучреждения Кузбасса поступили новые современные рентген-аппараты. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Новое оборудование начало работать:

- в двух поликлиниках Юргинской горбольницы;

- поликлинике Новокузнецкой больницы №1 им. Г.П. Курбатова.

- Для оказания качественной и быстрой помощи жителям мы продолжаем переоснащение медицинских учреждений региона диагностической аппаратурой. Все большее число кузбассовцев во всех территориях региона получают возможность проходить необходимые обследования рядом с домом, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Цифровые рентгеновские комплексы приобретены по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение».