В Кузбассе без вести пропал 60-летний мужчина

Фото: ВКонтакте/la_kemerovskaya.

В Прокопьевске ищут 60-летнего Василия Собко. Мужчина 7 сентября 2022 года ушел в неизвестном направлении. Волонтеры «Лиза Алерт Кузбасс» уже разместили ориентировку и объявили о розыске.

Рост пропавшего - 176 сантиметров, у него нормальное телосложение, волосы русые, голубые глаза. Он был одет в серую спортивную кофту, бежевую футболку, черные спортивные штаны с белыми лампасами, в черные шлепанцы.

Кто что-либо знает о местонахождении пропавшего мужчины, сообщите об этом по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.