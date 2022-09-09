В Новокузнецке бездомные собаки повредили припаркованный во дворе автомобиль

Фото: ВКонтакте/incident_kuzbass.

В Новокузнецке пять бродячих собак атаковали припаркованный во дворе автомобиль. Очевидцы в соцсети рассказали, что уличные псы поцарапали капот и отгрызли мухобойку.

- Муж вышел, разогнал собак, остальные люди прошли мимо, не обращали внимания на действия собак, - отмечено в публикации в соцсети.

Комментаторы предположили, что возле автомобиля могла сидеть кошка. Также один из интернет-пользователей отметил, что владельцу машины необходимо обратиться в суд, чтобы возместить ущерб.