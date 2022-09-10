Жителей частных домов Новокузнецка массово переведут с печного отопления на газ

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В нынешнем году предполагается подключить 900 домов к газораспределительным сетям в рамках федерального проекта «Чистый воздух».

Как рассказал глава южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов, на эти цели выделено 199,5 миллиона рублей.

Уже со следующей недели начнется массовый подворный обход представителями подрядных организаций, которые будут подключать дома к газораспределительным сетям. Необходимую информацию жителям расскажут специалисты районных администраций и старшие улиц. Также создан проектный офис по развитию газификации Новокузнецка, который возглавил глава города Сергей Кузнецов.

Заключить договор на обслуживание уже сейчас могут и жители микрорайонов, где сети газораспределения будут строиться в 2023 году.

Напомним, что в Кузбассе также реализуется региональная программа развития газоснабжения и газификации до 2025 года, где предусмотрено строительство межпоселковых газопроводов и внутрипоселковых сетей. Это касается как мест, где газ подведен, так и строительства дополнительных газопроводов к новым населенным пунктам. По итогам нынешнего года планировалось создать возможность для газификации 2 тысячам 785 домам.