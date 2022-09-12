Жители Кузбасса приехали в другой город, чтобы украсть косметику из супермаркета

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В Яе полицейские задержали мужчину и женщину, которые украли косметику в магазине. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Работники одного из супермаркета обнаружили пропажу товаров на сумму около шести тысяч рублей и обратились в полицию. Похитителей косметики быстро вычислили - ими оказались ранее судимые 46-летний житель Кемерова и 38-летняя жительница Анжеро-Судженска. Мужчина и женщина специально приехали в Яю, чтобы обчистить магазин. Они под видом покупателей пришли в супермаркет, сложили с витрин в пакет пудру, блеск для губ и тушь для ресниц, после чего миновали кассовую зону, не расплатившись. Часть товара они продали в Яя, остальное сотрудники полиции изъяли.

В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Мужчине и женщине теперь грозит до пяти лет лишения свободы.