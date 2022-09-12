За сутки в Кузбассе выявили 885 новых случаев коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 885 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончался один пациент с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 715 человек.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 191 670 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 181 456 выздоровели, 2 604 скончались, 7 610 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.