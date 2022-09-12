Стая бродячих собак на детской площадке напугала жителей Кемерова

Фото: Типичный Кемерово

Жители Кемерова сообщили о стае бездомных собак в Ленинском районе. Соответствующий пост появился сегодня в одном из популярных пабликов в соцсети «ВКонтакте».

Горожане опубликовали фотографии, на которых видны 11 бродячих собак, играющих на детской площадке. По словам автора, снимки сделаны во дворе дома №6 по улице Марковцева.

На обращение оперативно отреагировали в мэрии. Представители администрации сообщили, что на улицу Марковцева направлена бригада по отлову бесхозяйных животных ООО «Ветеринарная скорая помощь». Собак поймают, маркируют и стерилизуют. После этого животных, которые не проявляют немотивированную агрессию, вернут на прежнее место обитания (если не найдутся хозяева).

Сообщить о бродячих животных кемеровчане могут по круглосуточному телефону диспетчерской МБУ «Кемеровские автодороги» – 67-00-00.