В Кемерове 72-летняя пенсионерка провела в лесу двое суток

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Кузбассе полицейские нашли 72-летнюю пенсионерку, которая заблудилась в лесу во время сбора грибов. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

10 сентября женщина вместе с мужем и дочерью отправились в чащу за грибами в районе дороги «Осиновка - Мурюк» Чебулинского округа. Родственники вскоре вышли из леса, а пенсионерка заблудилась. Муж и дочь сначала пытались найти женщину сами, а когда поняли, что не смогут это сделать, обратились в полицию.

Была организована поисковая операция, в которой приняли участие сотрудники полиции и агентства по защите населения, а также волонтеры Кемеровского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей».

Поиски пенсионерки продолжались почти двое суток. В итоге в понедельник, 12 сентября, одна из групп нашла пропавшую на расстоянии около 800 метров от дороги, на территории Кемеровского муниципального округа.

Женщина рассказала, что днем пыталась выйти из тайги, а по ночам сооружала себе шалаш для ночлега. От медицинской помощи пенсионерка отказалась.