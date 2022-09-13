В Кузбассе 69-летний мужчина пропал в лесу

Фото: ВКонтакте/la_kemerovskaya.

В Новокузнецком муниципальном округе ищут 69-летнего Сергея Николаева. Мужчина 12 сентября 2022 года ушел в лес и не вернулся. Волонтеры «Лиза Алерт Кузбасс» уже разместили ориентировку и объявили о розыске.

Рост пропавшего - 160 сантиметров, у него худощавое телосложение, волосы русые, голубые глаза. Он был одет в костюм камуфляжной расцветки и черные резиновые сапоги.

Кто что-либо знает о местонахождении пропавшего мужчины, сообщите об этом по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.