В Новокузнецке открыли стелу «Город трудовой доблести»

Фото: пресс-служба АПК

В Новокузнецке открыли отремонтированный сквер маршала Г.К. Жукова и стелу «Город трудовой доблести», установленную на его территории. Об этом рассказали в пресс-службе АПК.

Дата для торжественного мероприятия была выбрана не случайная - 77 лет назад, 13 сентября 1945 года за успешное выполнение заданий Государственного комитета обороны по обеспечению металлом КМК был награжден орденом Кутузова 1 степени. Это была большая редкость, когда военную награду вручали заводу, а не человеку.

За лето сквер имени Г.К. Жукова капитально отремонтировали и благоустроили. По всему периметру сквера установлены парковые торшеры, диваны, пергалы с качелями, урны. На территории смонтирован новый детский городок, точки доступа к беспроводному интернету, обновлено покрытие пешеходных дорожек.

В центре сквера появилась стела «Город трудовой доблести». Ее концепцию разработал местный художник Илья Храбрый. Это 17-метровая колонна с гербом города. Вокруг нее возведено «кольцо», внутри которого смонтированы светодиодные панели для демонстрации видеоматериалов. Снаружи расположены черно-белые рисунки с сюжетами военных лет.