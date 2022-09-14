В Новокузнецке привлекли к ответственности женщину, которая от скуки сообщила о вымышленной драке. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новокузнецке привлекли к ответственности 51-летнюю жительницу, которая от скуки сообщила о вымышленной драке. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что в полицию позвонила новокузнечанка, которая сообщила о драке во дворе ее дома по улице Тореза. Прибывшие правоохранители драки не обнаружили. Зато их ждала заявительница в состоянии опьянения. Она объяснила, что позвонила в полицию, так как ей было скучно, ее собутыльник уснул.

В отношении женщины составили протокол за ложный вызов специализированных служб. Собранные материалы были направлены на рассмотрение в суд. Ранее новокузнечанка неоднократно привлекалась к административной ответственности за аналогичные нарушения.

Полицейские напоминают, что за ложный вызов предусмотрен штраф до 1 500 рублей. Также к нарушителям предъявляют иски о возмещении затрат, понесенных на отработку подобных сообщений.