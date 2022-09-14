К началу горнолыжного сезона в новокузнецком аэропорту откроется единственный в России удаленный багажный терминал

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Ремонт в Международном аэропорту имени Б.В. Волынова в Новокузнецке планируется завершить к началу горнолыжного сезона. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Губернатор Сергей Цивилев провел рабочую встречу с генеральным директором новокузнецкого аэропорта Кириллом Ермаковым.

- Хорошо, что ремонтные работы в терминале и на территории аэропорта никак не отражаются на количестве рейсов, их становится только больше. Это важно для привлечения туристов из разных регионов страны и ближнего зарубежья. Необходимо, чтобы все основные работы были завершены к началу горнолыжного сезона, чтобы создать максимально удобные и достойные условия для большого потока пассажиров, - подчеркнул Сергей Цивилев.

К новому горнолыжному сезону в новокузнецком аэропорту откроется единственный в России удаленный багажный терминал. Он разместится в комплексе «Belka» на курорте Шерегеш.