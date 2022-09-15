Глава Кемерова рассказал, когда включат отопление в многоквартирных домах

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня в Кемерове стартовал отопительный сезон. Сначала тепло дадут в учреждения соцкультбыта, а затем - в жилые дома.

По словам главы города Ильи Середюка, батареи в квартирах кемеровчан начнут нагреваться с пятницы, 16 сентября. Отопление будут запускать постепенно - это позволит специалистам оперативнее выполнить отладку и настройку систем отопления в домах, устранить завоздушивание стояков, отрегулировать гидравлику.

- Напоминаю, что пуск тепла - процесс поэтапный, как правило, занимает несколько дней, поэтому стояки и батареи будут нагреваться постепенно, - отметил мэр.

Он призвал горожан в первые дни подачи тепла контролировать состояние батарей в своих квартирах. В случае обнаружения повреждения необходимо обращаться в свою управляющую компанию либо в Кемеровскую службу спасения по телефону 77-05-05.

Кроме того, во всех районах города заработали «горячие линии» по вопросам теплоснабжения:

Центральный район - 75-66-67;

Ленинский район - 51-84-33;

Заводский район - 75-39-20 (по будням с 8.30 до 17.30), 75-28-50 (круглосуточно);

Рудничный район - 64-29-33 (по будням с 8.30 до 17.30), 64-15-72 (круглосуточно);

Кировский район - 25-55-76 (по будням с 8.30 до 17.30); 25-55-59 (круглосуточно);

ж.р. Ягуновский, Пионер - 32-13-33, 32-10-71;

ж.р. Кедровка, Промышленновский - 69-24-84, 77-28-97;

ж.р. Лесная Поляна - 77-39-33 (по будням с 8.30 до 17.30), 77-39-12 (круглосуточно).

Также можно обратиться в МБУ «Жилкомцентр» по телефону 31-23-32.