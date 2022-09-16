В ГИБДД Кемерова назначен новый начальник

Фото: Кемеровская Госавтоинспекция

На должность руководителя ОГИБДД Управления МВД России по г. Кемерово назначен подполковник полиции Александр Родыгин. Соответствующий приказ подписал начальник ГУ МВД России по Кемеровской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов.

Александр Родыгин служит в органах внутренних дел с 2002 года. До назначения был командиром отдельного батальона дорожно-патрульной службы Кемеровской Госавтоинспекции.

Александр Родыгин начинал свою деятельность в полиции с должности инспектора дорожно-патрульной службы. В 2021 году был в служебной командировке на Северном Кавказе. Имеет высшее юридическое образование. Награжден медалями «За отличие в службе» 3, 2 и 1 степени, «За честь и мужество».