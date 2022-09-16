Кемеровские врачи спасли семью, которая пострадала от взрыва бытового газа

Фото: Минздрав Кузбасса

Врачи Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунсого спасли семью, которая пострадала от взрыва бытового газа. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Случай произошел 7 сентября в Мариинске. Семья готовила погреб к зиме, но не учла требования безопасности. В итоге случился взрыв газа. Пострадали три человека, двое из них с серьезными ожогами были доставлены в Кемерово.

- У одного больного более 60% ожогов, у другого - около 30%. Прогнозы - будем лечить. Надеюсь, все будет хорошо, - сказал врач-хирург ожогового отделения Андрей Денисов.