Кузбассовцы смогут по телефону задать вопросы министрам с 19 по 23 сентября

Фото: архив"КП".

Жители Кузбасса могут напрямую обратиться к руководителям исполнительных органов государственной власти Кузбасса с 19 по 23 сентября текущего года. Администрация правительства региона отмечает, что оставить обращения можно по телефонам прямой линии с 15.00 до 17.00.

Так, 19 сентября можно обратиться к Евгению Рюмину - начальнику департамента административных органов администрации правительства Кузбасса по телефону 8 (3842) 36-52-82.

20 сентября принимает вопросы жителей региона Максим Яковлев - начальник департамента лесного комплекса Кузбасса. Ему можно позвонить по телефону 8 (3842) 31-21-37.

21 сентября примет обращения кузбассовцев Елена Федюнина - министр социальной защиты населения Кузбасса по телефону 8 (3842) 75-85-85. Также принимает вопросы жителей Дмитрий Беглов - министр здравоохранения области, тел. 8 (3842) 36-42-84.

22 сентября будет общаться с гражданами Елена Чурина - начальник департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасс по телефону 8 (3842) 58-72-67.

И 23 сентября ответит на вопросы жителей Алексей Гришин - министр труда и занятости населения Кузбасса. Телефон для приема обращений - 8 (3842) 35-41-60.