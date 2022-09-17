Добровольцам, участвующим в СВО, заплатят двести тысяч рублей

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вчера, 16 сентября, губернатор Кузбасса объявил, что он поддерживает идею «самомобилизации», которую предложил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Теперь в электронном бюллетени Правительства Кузбасса появилось постановление с конкретными мерами поддержки добровольцев, участвующих в СВО. Им положено 200 тысяч рублей, при этом добровольцы должны проходить военную службу по контракту. В случае ранения полагается 500 тысяч рублей.

- Право распоряжения денежной выплатой возникает у лиц, при условии участия в специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики не менее 120 дней, - сказано в постановлении.

Средства на поддержку добровольцев будут выделены из областного бюджета