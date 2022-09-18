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Общество18 сентября 2022 3:28

За сутки в Кузбассе выявили 786 новых случаев коронавируса

В регионе с начала пандемии заболели более 196 тысяч человек
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
За сутки в Кузбассе выявили 786 новых случаев коронавируса.

За сутки в Кузбассе выявили 786 новых случаев коронавируса.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 786 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались четыре пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 994 человека.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 196 653 случая заболевания коронавирусной инфекцией: 187 225 выздоровели, 2 624 скончались, 6 804 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.