Кузбассовец погиб в массовом ДТП в Тюменской области

Фото: ГИБДД Тюменской области

Житель Кузбасса сгорел заживо в автомобиле в результате массовой аварии на трассе Тюмень-Омск. О ДТП рассказали в тюменской ГИБДД.

Авария случилась на 93-м километре федеральной автодороги в Заводоуковском районе. Большегруз «Интернационал» не успел остановиться перед автомобилями, стоящими у светофора в месте ремонта моста, и въехал в колонну машин. Фура столкнулась с другим грузовиком «Фрейтлайнер», того откинуло на «Тойоту» с прицепом, «Тойоту» - на «Шевроле». От удара кабина «Интернационала» загорелась, и находившийся внутри водитель - житель Кемеровской области - погиб на месте. Кроме того, в результате ДТП пострадала 49-летняя пассажирка «Шевроле».

Фото: ГИБДД Тюменской области

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.