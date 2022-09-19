В Кузбассе попал в колонию житель за убийство знакомого. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе 25-летний житель пгт Яя признан виновным в смерти знакомого. Об этом сообщает СУ СК РФ по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что в июле прошлого года мужчина выпивал алкоголь в гостях у знакомых. Он вспомнил, что его родственница жаловалась на сожителя, который оскорбляет ее нецензурной бранью и угрожает избиением, решил проучить обидчика. Мужчина позвонил ему и позвал в гости. Тот с братом приехал по указанному адресу. Кузбассовец вышел на улицу и стал предъявлять ему претензии, ударив по лицу.

За родственника заступился 38-летний брат, 25-летнему жителю это не понравилось. Тогда он переключил свое внимание на него, избил до потери сознания. В это время брат мужчины уехал. Затем кузбассовец вернулся в жилище и продолжил употреблять алкоголь.

На улицу вышла женщина и заметила избитого мужчину, вызвала медработников. Они констатировали смерть жителя, вызвали правоохранителей. Кузбассовца задержали. Он не сотрудничал со следствием, вину признал частично, заявил, что оборонялся. Суд приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.