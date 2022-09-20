В Кузбассе семья заблудилась в лесу

В Березовском целая семья заблудилась в лесу, собирая грибы. Полицейские помогли им выбраться из тайги, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Полицейские, участвующие в поисках. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В дежурную часть позвонил 46-летний мужчина. Он сообщил, что вместе с женой и сыном не могут найти обратную дорогу из леса и рассказал подробно, по какой дороге они приехали, где оставили машину, с какой стороны зашли в чащу.

Сотрудники патрульно-постовой службы Иван Сахно, Сергей Носков и Тимофей Соколов приехали к месту, откуда начали свой путь грибники, и приступили к поискам, используя звук сирены и световые сигналы патрульной машины. Это не дало результата: заблудившиеся слышали сигналы, но не могли определить направление движения, тем более было уже достаточно темно. Тогда один полицейский остался у автомобиля продолжать подавать сигналы заблудившимся, а его коллеги пошли в лес на поиски грибников. Они нашли их и вывели к машине.

Заблудившиеся чувствовали себя хорошо, медицинская помощь им не понадобилась. Семья поблагодарила полицейских за помощь.